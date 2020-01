LeBron James : « Ça représente tellement pour moi à chaque fois que je suis associé à son nom »

LeBron James avec ses 35 points à 14/25 (16 rebonds, 7 passes) a cette nuit dans la victoire des Lakers à Dallas pris la 4ème place du classement des leaders all-time au nombre de paniers réussis en carrière, devant Michael Jordan (voir le top 10 en bas de l’article). C’est sur un layup en contre-attaque à 6 minutes et 31 secondes de la fin du 3ème quart qu’il a atteint les 12 193 paniers en carrière (en 1234 matchs), soit un de plus que Jordan (en 1072 matchs).

« C’est vraiment cool d’être lié aux plus grands avec ce genre d’accomplissements au cours de ce marathon. Vous avez dit Michael Jordan et ça représente tellement pour moi à chaque fois que je sus associé à son nom, à sa grandeur et ce qu’il a fait pour le jeu. Maintenant j’espère continuer à le rendre lui et les grands de l’histoire fiers, tout comme ma famille et mes fans. » LeBron James

La saison dernière, James avait passé Jordan en s’emparant de la 4ème place sur la liste des meilleurs scoreurs de l’histoire. Avec cette nouvelle victoire, les Lakers, également aidés par les 26 points de Kyle Kuzma et toujours 1ers de la conférence Ouest, surfent désormais sur une série de 7 succès.

« Défensivement on était bien en phase. En dehors des fautes qu’on a fait dans le 2ème quart-temps, on a fait du super boulot dans nos tentatives de neutralisation des attaquants adverses, ce qui nous a permis de nous mettre en rythme offensivement. On a bien partagé le ballon, on attaqué. » LeBron James

« J’essaie juste d’être moi-même, d’être agressif. J’ai plus de shoots et plus de minutes (Anthony Davis a manqué le match suite à sa chute contre les Knicks), donc ça se fait naturellement. » Kyle Kuzma