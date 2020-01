Josh Jackson s’éclate en G-League mais… : « Je sais que je suis assez bon pour être en NBA »

La carrière de Josh Jackson, drafté en 4ème position en 2017, a pris une tournure assez inattendue. L’ancien ailier prometteur des Suns évolue actuellement en G-League après son transfert des Suns aux Grizzlies. Les deux camps ont en effet décidé que pour le moment il devait bosser avec le Hustle de Memphis. Malgré ce coup dur, il reste positif.

« J’apprends énormément là-bas. Je gagne en confiance. Je bosse sur des choses que je ne pouvais pas faire avant. C’est une des priorités pour moi et la franchise. Nous en avons parlé et pris la décision qu’il fallait que je bosse sur beaucoup de choses. » Jackson

Il confie prendre beaucoup de plaisir même s’il aimerait sans doute pouvoir évoluer avec les Grizzlies en NBA

Dans l’antichambre de la grande ligue, il brille avec 20.4 points, 7.9 rebonds, 4.3 passes et un bilan de 16-4 pour les siens.

Pourtant en NBA ça n’avait pas trop mal commencé puisqu’après le All-Star break il a tourné à 18.7 points lors de sa saison rookie. Mais il n’a pas confirmé lors de sa saison sophomore, se faisant surtout remarquer par ses fautes techniques, 15 au total, plus que sa moyenne de points, qui est tombée à 11.5.

« J’avais le sentiment d’être un peu hors de contrôle. Je perdais beaucoup de ballons et prenais de mauvais shoots parce que je me précipitais et j’allais trop vite. J’étais impatient. Nous perdions beaucoup et je canalisais mal mon énergie. J’aurais dû la concentrer à améliorer mon jeu et à rendre l’équipe meilleure. » Jackson