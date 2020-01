Giannis Antetokounmpo : « Nous devons être les chasseurs »; Middleton : « Tu ne remportes pas un titre en saison régulière »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Durant le road trip, les Bucks ont placé Giannis Antetokounmpo sur la liste des blessés, annoncé à chaque fois incertain en raison d’un dos douloureux. Cela s’est un peu ressenti lors des 3 premiers matchs des Bucks, où il n’a pas semblé être lui, limité par exemple à 13 points et 9 petits shoots vendredi à Sacramento, ces plus bas totaux de la saison. Mais hier soir à Portland, le MVP en titre a joué comme un MVP en signant dès le premier quart autant de points qu’à Sacramento avec 13 points en 6’30 pour donner le ton et permettre aux siens de prendre les commandes pour ne jamais les lâcher.

« Je pense que probablement personne n’est à 100% en bonne santé, mais je pense qu’il voulait envoyer un message sur ce match. Giannis a été très bon hier soir, mais il n’était probablement pas le super Giannis que nous avons l’habitude de voir donc je pense que quand il fait ce genre de match on a le sentiment que le prochain il va jouer avec force dans le premier quart et être sur une dynamique différente et c’est ce qu’il a fait. » Mike Budenholzer

Il n’a pas ralenti ensuite, agressif, et a signé 32 points, 17 rebonds et 6 passes en seulement 28 minutes.

« En règle générale, quand je ne suis pas agressif lors du match précédent, je le suis un peu plus sur le suivant. Je fais ça depuis aussi longtemps que je m’en souvienne, depuis que j’ai commencé le basket et c’est ce que j’ai fait ce soir. » Giannis

Khris Middleton n’a pas été en reste avec 30 points à 11/17 dont 4/4 à 3-pts en 28 minutes. Depuis qu’il est revenu de sa contusion à la cuisse, l’arrière tourne à 19.7 points à 49.2% dont 42% à 3-pts, 5.8 rebonds et 4.2 passes en 27.6 minutes.

« Il est excellent, il est énorme. Je joue avec Khris depuis 7 ans désormais et il y a des fois durant la saison où il joue comme ça de façon phénoménale, et je pense que c’est maintenant. Donc nous devons juste le trouver plus. Il est dans le rythme actuellement, il met des shoots, il élimine les gars en départ en dribble, il est patient, il trouve les joueurs. Il est excellent. » Giannis

Eric Bledsoe a lui aussi fait le job, intenable sur pick & roll avec Giannis, a pesé sur la défense, usant ses qualités athlétiques et sa vitesse pour aller chercher des and one, puis ensuite punir la défense de loin une fois qu’elle s’était adaptée pour limiter ses pénétrations. Il signe 29 points à 3/5 de loin.

« C’était énorme. Avec tous ces joueurs sur Giannis en première mi-temps et le fait qu’ils restaient bien sur moi au début, ça a permis à Bled d’avoir des lignes de drive. Il a attaqué le cercle deux ou trois fois pour obtenir des paniers faciles et il a créé pour les autres également. » Khris Middleton

Le trio a combiné pour 91 points à 35/60 en ne jouant pas plus que 28 minutes. Une démonstration de la meilleure équipe de ce début de saison, qui affiche désormais un bilan de 35-6, ce qui les met sur un rythme d’une saison à 70 victoires ! Malgré ça, ils gardent une très grosse faim.

« Nous sommes encore en chasse. Évidemment les équipes vont jouer dur contre nous. Au bout du compte nous devons être les chasseurs. Nous devons avoir cette mentalité. C’est ce que nous faisons. Nous avons remporté 35 matchs en en jouant 41. C’est dingue… Je suis vraiment content de ça, de la façon dont nous jouons. Nous devons continuer, continuer de progresser et de nous faire confiance. » Giannis

Malgré les résultats et le niveau affiché, ils savent très bien, dans une situation un peu similaire l’an passé, que l’important ce sera surtout en avril

« Tu ne remportes pas un titre en saison régulière. Une saison c’est long et nous avons encore un long chemin à parcourir. » Middleton

Via Journal Sentinel