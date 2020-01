Les Pistons seraient prêts  discuter de tous les joueurs de leur effectif

La saison des Detroit Pistons est en train de mal tournée, en difficulté depuis le début de la saison, ils ont en plus perdu Blake Griffin. Si les playoffs ne sont pas inaccessibles, il est tout de même peut-être le moment d’entamer une reconstruction en profondeur.

Il se murmure depuis quelques jours qu’ils seraient à l’écoute des offres concernant Andre Drummond, et certaines personnes de la franchise seraient optimistes quant à leur capacité à l’échanger avant la trade deadline.

Il pourrait ne pas être le seul puisque le Detroit Free Press rapporte que tous les joueurs de l’effectifs seraient potentiellement transférables et donc qu’aucun n’est intouchable. Il va sans doute falloir s’attendre à ce que les Pistons soient souvent cités dans les rumeurs.

Several league folks have told me #Pistons willing to talk trade on any player on the roster so not surprising. https://t.co/OzqSzWfbdZ

