James Harden noircit (un peu trop) la feuille de stats mais rejoint le club des 20 000; 1ère depuis 1994 à Houston pour le duo

Avec ses 32 points (12 rebonds, 8 passes) en trois quarts-temps, James Harden a passé la barre des 20 000 en carrière cette nuit – sur un step-back à 3-points en milieu de 2ème quart – dans la victoire sans encombre 139-109 des Rockets sur Minnesota.

« C’est un super accomplissement bien sûr. J’ai des objectifs plus élevés, mais c’est cool. » James Harden « On ne prend pas ça pour acquis. En grandissant à L.A., j’ai pu le voir progresser d’année en année et pour moi en tant qu’ami c’est une bénédiction de voir ça, je suis vraiment heureux pour lui. » Russell Westbrook

C’est à sa mère que reviendra le ballon du match.

« Je lui donne tout à chaque fois, et elle met tout ça en lieu sûr. » James Harden

Bon, quand on gratte un peu, on découvre aussi qu’Harden, à 8/17 aux tirs, a battu un record moins glorieux. Il est ainsi devenu le recordman de ballons perdus en une mi-temps (11) de ces 20 dernières années. Le seul autre joueur à avoir perdu 10 ballons ou plus en une mi-temps ces 20 dernières saisons se nomme Gilbert Arenas, et c’était en 2009. Harden est aussi devenu le premier joueur à enregistrer un « triple-double » points-rebonds-turnovers cette saison (cela a été fait 5 fois la saison dernière). Enfin pour la 6ème fois de sa carrière, Harden a compilé un match à 30 points ou plus avec 10 ballons perdus ou plus, c’est deux fois que que n’importe quel autre joueur dans l’histoire NBA. C’est aussi son 4ème match en carrière à au moins 11 turnovers (record NBA).

Russell Westbrook a lui compilé 30 points à 10/23, 6 rebonds et 10 passes, et le duo est devenu le premier des Rockets depuis Hakeem Olajuwon et Robert Horry en 1994 à signer chacun au moins 30 points, 5 rebonds et 5 passes dans le même match. Une ombre au tableau : déjà sans Clint Capela, l’équipe a perdu P.J. Tucker, touché à l’épaule, en début de 1er quart-temps.

