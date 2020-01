Kyle Kuzma : « On sait qu’AD essaie de gagner une bague, que Bron essaie de gagner à L.A., que j’essaie de confirmer… on a tous quelque chose à prouver »

LeBron James (malade) et Anthony Davis (contusion) sagement assis sur le banc, Kyle Kuzma a livré un joli petit spectacle à Oklahoma City samedi soir. Lui (36 points à 15/24, 7 rebonds) et Rajon Rondo (21 points à 10/22, 12 rebonds et 8 passes) ont combiné pour 57 points (soit 4.5 de plus que la moyenne du duo star), les Lakers ont mené de jusqu’à 32 points avant de s’imposer 125-110 et surfent désormais sur une série de 8 victoires consécutives (et 11 en 13 matchs).

« Je savais qu’il y aurait 54 shoots en plus de disponible, et que Kuz allait en prendre 45. Donc je savais que j’allais devoir en prendre au moins 9 de plus que d’habitude et être un peu agressif. » Rajon Rondo (touché à la main sans gravité en 1ère mi-temps)

Les deux ont discuté ensemble avec d’autres coéquipiers jusqu’à 5 heures du matin sur le « group text » de l’équipe, arrivée après minuit à Oklahoma City.

« Rondo a donné le ton pour nous. Il fallait qu’il attaque CP (Chris Paul) dès l’entame, être un scoreur. » Kyle Kuzma

À 1’40 de la fin du match, Kuzma, déjà auteur de 26 points en l’absence de Davis contre Dallas vendredi, a fait passer l’avance des siens de 13 à 16 points sur un difficile pull-up à 3-points qui a définitivement mis fin aux espoirs des locaux.

« Depuis tout petit, quand le score est à égalité, je prends le tir. C’est quelque chose que j’aime faire, et j’ai confiance en moi. » Kyle Kuzma

Ses problèmes au pied et à la cheville gauche depuis le mois d’août et une préparation avortée avec Team USA sont-ils bien derrière lui ?

« Beaucoup de gens essaient de créer une sorte de problème en disant : ‘Qu’est-ce qui se passe avec Kuz ?’ ou ‘Pourquoi est-ce qu’on ne voit pas plus Kuz ?’. Pour moi, c’est juste une question de temps. Tout le monde doit être patient, attendre, ça va venir. Son rôle va continuer de gagner en importance, son niveau de confort sur le terrain aussi, et vous allez voir des performances similaires à celle que vous avez vu de sa part ce soir. » Frank Vogel

Autour de ce duo, 5 autres joueurs ont marqué au moins 10 points pour les Lakers, dont Quinn Cook (13 points) et Troy Daniels (12 points), rarement utilisés en temps normal. Dwight Howard a lui compilé 12 points et 14 rebonds.

« Tout le monde dans cette équipe a quelque chose à prouver. On sait qu’AD essaie de gagner une bague, que Bron essaie de gagner à L.A., que moi j’essaie de confirmer… La rédemption de Dwight aussi, tout le monde a quelque chose. (Alex) Caruso se fait un nom. Donc on ne prend pas les matchs à la légère. On veut dominer chaque match. On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas gagner chacun de nos matchs. » Kyle Kuzma

via ESPN