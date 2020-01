- in Milwaukee Bucks

By ClemFiz

Le trio des Bucks trop fort pour Portland, 91 pts à 3 et 3 de suite pour Milwaukee !

En visite à Portland, Giannis Antetokounmpo a retrouvé ses standards (32 points à 13/23, 2/4 à 3-points, 17 rebonds, 6 passes) en étant très bien accompagné : Khris Middleton a terminé à 30 points (11/17) et Eric Bledsoe 29 points (11/20, 2 contres), et Milwaukee l’a emporté 122-101.

Rien que dans le 1er quart de ce match synonyme de 3ème victoire de rang pour les Bucks, le MVP en titre a compilé 13 points et 7 rebonds. L’équipe était devant 32-24 après 12 minutes, alors qu’en face Damian Lillard (26 points à 10/20, 5 passes) était à 12 points. C.J. McCollum a terminé à 20 points et Carmelo Anthony 19 points et 11 rebonds pour les Blazers (10/36 à 3-points contre 14/38 pour les visiteurs), battus pour la 8ème fois en 10 rencontres.

L’avance est montée jusqu’à 17 points plusieurs fois dans le 3ème quart-temps en faveur de Bucks, devant 97-90 à la fin de la période grâce à une claquette signée Pat Connaughton au buzzer. Un panier plus la faute de Bledsoe a plus tard poussé l’avance de Milwaukee à 116-94. Quelques possessions plus tard, Terry Stotts a abdiqué en vidant son banc.