Kevin Durant : « Ma saison est terminée. Je n’ai pas du tout l’intention de jouer »

Pas de meilleure source que Kevin Durant lui-même pour confirmer qu’il ne reprendra pas la compétition à Orlando fin juillet :

« C’est mieux pour moi que j’attende. Je ne pense pas être prêt à jouer à ce niveau d’intensité le mois prochain. Ça me laisse plus de temps pour me préparer à la prochaine saison et au reste de ma carrière. Ma saison est terminée. Je n’ai pas du tout l’intention de jouer. Nous avons décidé l’été dernier que j’attendrais jusqu’à la saison suivante. Je n’avais pas du tout l’intention de jouer cette saison. » Kevin Durant

En juillet 2019, l’ailier 10 fois All-Star s’était engagé pour 4 ans et 164 millions de dollars avec Brooklyn.

Le MVP 2014 poursuit sa rééducation à Los Angeles, heureux d’avoir pu se concentrer uniquement sur sa progression.

« J’ai dû me concentrer uniquement sur moi et ce que je voulais tirer de ça. Pour la première fois, j’ai eu le sentiment d’être dans mon propre espace pendant une rééducation. Je n’ai pas eu le sentiment de devoir faire partie de l’équipe, voyager avec l’équipe et tout faire comme si je jouais. J’ai vraiment pu prendre mon temps et me concentrer sur moi chaque jour. Je ne me suis pas senti pressé du tout, c’était super. Pour mes dernières blessures, je me mettais la pression, je voulais me dépêcher de revenir. Je voyais mes coéquipiers s’amuser et je voulais être sur le terrain. Cette fois, j’ai été plus patient mentalement, et je ne me suis pas trop excité quand mon équipe jouait bien ou que je sortais d’une bonne journée de rééducation. Je prends les choses seconde après seconde, et je cherche à faire ce qu’il y a de mieux sur le long terme. » Kevin Durant