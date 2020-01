David Fizdale connaissait les risques : « Le plus difficile à New York est le niveau d’impatience »

Licencié par le front office des Knicks début décembre après un faible bilan de 4 victoires pour 18 défaites, David Fizdale a enfin pris la parole à ce sujet. Il s’est en effet exprimé lors d’une émission de radio sur ESPN indiquant tout d’abord qu’il aurait eu besoin de plus de temps pour accomplir quelque chose avec les Knicks.

« Quand vous parlez de reconstruire avec les Knicks, je pense que la partie la plus difficile à New York et au Madison Square Garden est le niveau d’impatience. » A déclaré Fizdale à l’émission « Golic and Wingo » sur la radio ESPN. « C’est une équipe qui a lutté pendant longtemps et je pense que les fans veulent vraiment que ce projet démarre le plus vite possible. C’est unique de ce point de vue. Il y a d’autres endroits où vous pouvez prendre votre temps un peu plus et construire plus lentement. Ce n’est qu’une question de temps avant que ça se concrétise. »