DeMar DeRozan : « Trouvez-moi quelqu’un d’autre pour qui on fait ça ? »; « Un peu comme Floyd Mayweather »

De retour à Toronto pour la deuxième fois depuis son transfert aux Spurs en juillet 2018, DeMar DeRozan a été l’homme du match dans la victoire 105-104 des Texans au Canada cette nuit avec 25 points (meilleur marqueur de la rencontre) à 7/12, 11/14 aux lancers-francs, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 34 minutes de jeu. Après le match, il était entouré de nombreux journalistes dans le vestiaire. Et d’un coach toujours aussi adepte du sarcasme :

« Il a mis deux trois paniers, et après ? C’est un héros ou quoi ? Il y a un autre match dans deux jours. » Gregg Popovich

En marquant 22 de ses 25 points en seconde mi-temps, l’ex-Raptor a aidé son équipe à revenir d’un déficit de 18 points dans le 3ème quart-temps, où il a inscrit 13 points.

« Avoir autant de retard mais réussir à se battre et à gagner, surtout à l’extérieur, c’était fort. » DeMar DeRozan

Il a aussi pour l’occasion enregistré son 11ème match consécutif à au moins 21 points. Et avec son 7/12 et ses 4 passes, il a rejoint Michael Jordan et LeBron James parmi les seuls joueurs de ces 35 dernières années à signer 11 sorties d’affilée à minimum 20 points, 3 passes et 52% aux tirs.

« Une fois que tu as cette confiance, démarrer doucement n’a pas d’importance, ça ne va pas te frustrer, tu sais que ça va revenir. Ils ont proposé une défense que personne n’avait testé sur moi cette saison, avec une trappe. C’était un peu comme Floyd Mayweather, tu prends la température sur les premiers rounds, et ensuite tu attaques. » DeMar DeRozan

Son bilan à Toronto est désormais de 1-1, les Spurs s’étant inclinés 120-117 en février 2019. À l’époque, son ex-franchise lui avait rendu hommage avec une vidéo sur l’écran géant de la salle. Et a recommencé dimanche.

« Je ne connais personne qui reçoit deux vidéos hommages d’affilée. Trouvez-moi quelqu’un d’autre pour qui on fait ça… C’est génial d’avoir autant de reconnaissance, on ne s’en lasse pas. » DeMar DeRozan

La défense de zone adoptée par San Antonio en seconde mi-temps a aussi participé au retour de l’équipe. Toronto a été limité à 34.8% en dernier quart (8/23).

« On a continué à jouer et on a été plus agressif en seconde mi-temps. On n’a pas mis énormément de tirs, mais défensivement on s’est donné une chance de gagner. » Gregg Popovich

