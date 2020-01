Timothé Luwawu-Cabarrot signé en contrat « standard » par les Nets dans les jours à venir ?

Selon Keith Smith (RealGM), les Brooklyn Nets auraient l’intention de signer Timothé Luwawu-Cabarrot (24 ans, 2,01 m) via un contrat « standard » (de 10 jours ?) dans les jours qui viennent. Actuellement en two-way contract, le Français approche de la date limite des 45 jours d’utilisation en NBA (et donc hors G-League) et la franchise va donc être obligée de faire un choix.

Un choix facilité par les bonnes performances de TLC, qui a su faire ses preuves auprès de son coach Kenny Atkinson avec des moyennes de 5.3 points et 2.2 rebonds par match en 17.8 minutes et 15 matchs disputés, et 7.3 points, 3 rebonds et 1.1 passe en 20.4 minutes sur ses 8 derniers matchs.

Brooklyn will continue to evaluate all their options, as they look to fill out the roster for a playoff push. There is a chance TLC could be signed to a 10 Day contract initially, as the Nets front office works up to the trade deadline. https://t.co/lZoLY0Eu8H

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 12, 2020