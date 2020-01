Doc Rivers éjecté à Denver : « Je n’aurais pas dû prendre de technique là-dessus; On a attendu trop longtemps avant de jouer »

Énervé par deux fautes pas du tout à son goût sifflées à l’encontre de son équipe dans les dernières 2’41 du match des Clippers à Denver dimanche, Doc Rivers a pris 2 techniques et a donc été éjecté, à 1’11 de la fin, son équipe menée de 8 points, 110-102. La raison de sa colère ? Une faute offensive sifflée à Montrezl Harell puis la 6ème faute de Patrick Beverley.

Menés de jusqu’à 20 points en seconde mi-temps, les Clippers – sans Paul George – sont revenus à 6 points dans les dernières minutes, sans pour autant réussir à complètement renverser la vapeur en leur faveur.

Avant ce match, Los Angeles, mené par les 30 points de Kawhi Leonard, était la 8ème pire équipe de la ligue au nombre de ballons perdus par match. Dimanche, leurs 14 turnovers se sont transformés en 25 points des Nuggets. À 31% à 3-points sur leurs 10 précédents matchs, les Nuggets ont shooté à 7/14 de loin en 1ère mi-temps et 11/25 sur l’ensemble du match.

« Ça ira, mais on doit plus se parler je pense, la communication doit être meilleure. C’est là qu’on se foire pas mal. On a encaissé 37 points (dans le 2ème quart-temps, ndlr), ça ne peut pas nous arriver. On est meilleurs que ça en défense. Ça doit nous tenir à cœur de stopper nos adversaires. » Ivica Zubac