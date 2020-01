Chris Boucher victimisé : « J’ai contré des milliers de tirs […] Il m’a eu cette fois, je l’aurai peut-être la prochaine »

DeMar DeRozan a déposé sa candidature pour le poster de l’année cette nuit à l’occasion de son retour à Toronto. Et c’est Chris Boucher (27 ans, 2,06 m) le double champion NBA (2018 avec les Warriors, 2019 avec les Raptors) dans sa 3ème année seulement qui a pris. Sans rancune.

À l’université (Oregon, 2 saisons), le Canadien natif de Sainte Lucie tournait à 2.7 contres par match. Cette saison, il a su profiter des blessures pour se montrer avec 6.2 points, 4.6 rebonds et 0.9 contre par rencontre.

Chris Boucher on the DeRozan dunk: "I was just trying to block the shot … I’m a shot blocker, so you get some & you miss some. I’ve blocked a thousand shots.

"It’s going to happen. I think everybody knows that’s what I do. He got me this time, I might get him the next time."

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 13, 2020