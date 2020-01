Une petite éclaircie dans la rude semaine de Julius Randle et des Knicks : « J’ai senti qu’elle était là, à travers moi »

Après avoir raté deux matchs suite au décès de sa grand mère, Annie Page, 85 ans, Julius Randle était de retour avec les Knicks dimanche soir à l’occasion d’un match qui s’annonçait compliqué face au Heat. Avant le match, un moment de silence a été respecté en son honneur. Et l’intérieur, même pas sûr d’être capable de jouer avant la rencontre, lui a rendu un bel hommage puisqu’il a terminé meilleur marqueur du match (26 points à 10/21, 8 rebonds, 4 passes) dans la victoire des siens 124-121.

Ce succès met fin à une série de 5 défaites pour New York (11-29). À la fin du match, Randle a répondu aux questions de la télévision américaine son fils dans les bras.

« Je l’emmène partout avec moi. Il vient d’avoir 3 ans, je veux qu’il voit ce qu’est ma vie, ce que je fais tous les jours. Donc il est beaucoup avec moi. Il adore le basket. Il me rappelle moi quand j’étais petit, il adore jouer. J’essaie de l’avoir avec moi le plus possible. » Julius Randle

"The energy today was amazing from the fans and it carried us to the win."

