Les joueurs de la semaine ont été dévoilés par la NBA : Josh Richardson (Philadelphia 76ers) à l’Est et DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) à l’Ouest sont récompensés. C’est une première pour les deux joueurs cette saison.

Ils succèdent respectivement à Giannis Antetokounmpo et LeBron James.

NBA Players of the Week for Week 12!

— NBA (@NBA) January 13, 2020