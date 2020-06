Mike Malone sur la photo de Nikola Jokic plus fit que jamais : “Je l’ai vu de mes propres yeux”

Alors qu’au début de la saison, Nikola Jokic était revenu en surpoids, le confinement semble lui avoir du bien. Une fois photo de lui est sortie il y a quelques jours où il apparaît très affûté.

Une tendance confirmée par le coach des Nuggets Mike Malone, qui explique que ses joueurs ont été très sérieux durant la mise en pause de la saison.

“Je sais que nos gars ont beaucoup bossé. Nikola [Jokic], Jamal [Murray], ils ont été très dévoués, concentré et discipliné pour garder la forme. Avant que la saison ne soit suspendue, Nikola avait peut-être perdu 12-13 kilos. Il était dans une forme phénoménale et il l’est toujours, voire même encore mieux. Donc si on voit des images d’une machine de guerre serbe, maigre, faire surface, j’y crois parce que je l’ai vue de mes propres yeux.” Mike Malone