Les Cavaliers renoncent à un joueur

- in Cleveland Cavaliers

By Christopher Coustier

Les Cavaliers ont renoncé à Levi Randolph, selon The Athletic. Randolph était sous un contrat de type Two-Way avec la franchise de l’Ohio. Cleveland avait signé un contrat avec le joueur, qui officiait avec l’équipe affiliée aux Cavs en G-League plus tôt dans le mois. Il n’a cependant participé à aucun match avec la franchise et pourrait retourner à Canton dans les prochains jours.

Randolph compilait en moyenne 15,6 points, 5,8 rebonds et trois passes par match en 22 rencontres de G-League cette saison. Les Cavaliers ont maintenant un Two-Way contrat de libre à utiliser. Cleveland a également renoncé à Tyler Cook et Alfonzo McKinnie la semaine dernière avant de réassigner les deux joueurs à des contrats de 10 jours.