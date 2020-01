Plusieurs équipes NBA ont un oeil sur Kenny Wooten

Selon SNY et le NY Daily News, l’ailier Kenny Wooten serait dans le viseur de plusieurs franchises NBA. L’intérieur sorti d’Oregon et non drafté en juin dernier se met en valeur en G-League grâce à ses qualités de défenseur et notamment de contreur. Depuis le début de l’exercice il tourne à 7.8 points, 5.9 rebonds, 1.2 asse et 3.4 contres en 24 minutes avec les Westchester Knicks.

Il est fort possible que dans les jours qui viennent il signe un contrat de 10 jours, et s’ils veulent le conserver, les Knicks devront couper un joueur pour le signer ou alors couper un two-way contract, Kadeem Allen ou Ivan Raab.