Les Knicks ne voudraient pas lâcher de premiers tours de draft

Une fois de plus, les Knicks trainent dans les bas-fonds de la conférence Est (ils sont 14èmes) et une fois de plus, le nom de la franchise de New York apparaît dans les rumeurs de trade. La dernière en date ? Celle à propos d’Andre Drummond, le pivot des Pistons. Mais même si le General Manager serait loin de mettre de côté l’idée d’un trade pour se renforcer lors des saisons à venir, il mettrait une limite, qui risque d’empêcher les Knicks de mettre la main sur des joueurs de gros calibre : les tours de draft du premier tour de la franchise ne seraient pas tradables.

À noter que la franchise n’avait pas hésité à envoyer une flopée de tours de draft pour récupérer Carmelo Anthony ou encore Andrea Bargagni et que c’est Phil Jackson, en arrivant, qui avait mis fin à cette pratique dans la Grosse Pomme.

Les Knicks disposent actuellement des leurs, plus deux premiers tours de Dallas, obtenus dans le cadre du trade de Kristaps Porzingis.

Dans le cas Drummond, cela mettrait les Knicks derrière les Hawks dans la course pour le récupérer, puisque le Général Manager de la franchise de Georgie serait lui ouvert à l’idée d’envoyer un premier tour de draft. Les Knicks peuvent par contre envoyer des contrats expirants, ou des jeunes joueurs à potentiel comme Frank Ntilikina, Kevin Knox ou Mitchell Robinson.

Bobby Portis, Dennis Smith Jr et Marcus Morris seraient eux aussi sur la sellette, même si certains au sein du front office voient apparemment le dernier nommé comme une pièce importante de la reconstruction de la franchise.

