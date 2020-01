Tommy Sheppard : « Nous ne sommes pas pressés de faire revenir John Wall, à moins qu’il soit à 100% »

Cela fait déjà de longs mois que John Wall n’est plus apparu dans un match NBA à cause de sa blessure au tendon d’Achille. Et même si les progrès du meneur sont visibles sur les quelques vidéos de lui en trois contre trois qui sortent sur les réseaux sociaux, les dirigeants de Wizards sont clairs : ils vont prendre leur temps pour le faire revenir.

« On ne va pas griller les étapes, ni s’exciter sur du trois contre trois. Plus le temps va passer, plus des joueurs vont revenir sur le parquet et plus on aura le sentiment que c’est notre équipe à nouveau. Mais nous ne sommes pas pressés de voir revenir John, à moins qu’il soit à 100%. » Tommy Sheppard, le General Manager des Wizards.

Mais rien que de le revoir sur un terrain fait chaud au cœur de pas mal de monde, dont son coéquipier Isaiah Thomas.

« Le mieux avec le trois contre trois, c’est qu’il se rend compte à quel point il lui reste du boulot à faire. Il est rouillé, mais ça fait du bien de le voir sur un parquet. » Isaiah Thomas.

De toute façon, la saison des Wizards est déjà fichue. Et vu le contrat de Wall (38, 41, 43 et 47 millions), les dirigeants de la franchise de la capitale ont tout intérêt à effectivement le laisser revenir à son meilleur niveau.

Via Yahoo Sports.