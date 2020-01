Denver rattrape le coup et retrouve la 2ème place : « On ne voit pas souvent quelqu’un mettre deux contres comme ça sur Kawhi »

Poubelle le match perdu 111-103 la veille à la maison contre Cleveland, Denver s’est repris en dominant les Clippers 114-104 dimanche soir au Pepsi Center.

« 24 heures plus tard on a eu l’air d’une équipe totalement différente. » Monte Morris, 12 points et 6 passes en 18 minutes

Nikola Jokic a signé 20 points à 6/14, 15 rebonds et 6 passes, Jamal Murray 19 points (dont 10 lancers-francs) et Gary Harris 15 points en 24 minutes à ses côtés dans le backcourt.

« Je donne beaucoup de crédit à Gary et Jamal. Je ne pensais même pas qu’ils allaient jouer ce soir, et le simple fait qu’ils essaient de jouer malgré leurs blessures respectives – Jamal a pu faire tout le match, pas Gary – en dit long sur le fait que les gars soient prêts à se sacrifier pour l’équipe. » Michael Malone

En face Kawhi Leonard a marqué 30 points à 12/25 mais il a été bien gêné par moments par Jerami Grant, auteur de 2 contres sur la star de Los Angeles.

« On ne voit pas souvent quelqu’un mettre deux contres comme ça (après attaque du cercle) sur Kawhi. » Michael Malone

Devant 66-52 à la mi-temps, les Nuggets ont pris jusqu’à 20 points d’avance en deuxième période. Les Clippers sont revenus à 6 points à 1’11 avant 2 lancers-francs de Jokic suite à une faute de Patrick Beverley. Quelques instants plus tard, Doc Rivers s’est énervé face à l’arbitre Nick Buchert et s’est fait éjecter (2 techniques). Murray s’est chargé des 2 lancers bonus et Denver a pu maintenir un écart suffisant pour aller au bout. Avec un bilan actualisé à 27-12 et une 2ème place à l’Ouest retrouvée, Malone a prôné après la rencontre une approche similaire de son équipe quel que soit le bilan de l’équipe affrontée.

« Que ce soit les Clippers ou non, on doit jouer à notre meilleur niveau tous les soirs. Il y a deux saisons on rêvait d’être une équipe de playoffs. Le nombre de matchs qu’on avait perdu nous avait fait mal à la fin. Ça ne se joue pas toujours au 82ème match, mais dans ces matchs mi-janvier, en décembre, peu importe. C’est un défi de rester concentré peu importe l’adversaire. » Michael Malone

via Denver Post