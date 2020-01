Ca bouge aux Knicks

Sans surprise, les Knicks ont décidé de signer l’ailier fort Kenny Wooten et pour cela ils ont coupé le wo-way contract Ivan Rabb.

Wooten intéressait de nombreuses équipes et il a paraphé un two-way contract. L’intérieur sorti d’Oregon et non drafté en juin dernier s’est mis en valeur en G-League grâce à ses qualités de défenseur et notamment de contreur. Depuis le début de l’exercice il tourne à 7.8 points, 5.9 rebonds, 1.2 asse et 3.4 contres en 24 minutes avec les Westchester Knicks