Bob Myers : “Je ne comprenais pas pourquoi Glenn Robinson III et Alec Burks étaient déçus de partir”

En recrutant Alec Burks et Glenn Robinson III l’été dernier, les Golden State Warriors avaient mis la main sur deux role players très intéressants pour une équipe visant le titre. Sauf qu’entre l’absence longue durée de Klay Thompson, la blessure en cours de saison de Stephen Curry et le départ de Kevin Durant, les hommes de Stve Kerr raclaient le fond de la conférence Ouest. Et après 12 victoires seulement en 52 matchs, le front office a décidé d’envoyer leurs deux recrues estivales aux Sixers contre trois seconds tours de draft. Une décision qui les a déçus, pour la plus grande surprise du General Manager de la bande à Steph Curry Bob Myers.

“Au début, il y avait un peu de confusion, je ne comprenais pas de quoi ils étaient déçus.” Bob Myers.

En fait, l’arrière de 28 ans et l’ailier de 26 avaient tout simplement trouvé leur place au sein du groupe de Steve Kerr, et appréciaient son ambiance, et s’imaginaient bien être encore là la saison prochaine pour viser haut.

“C’est une chose difficile que Steve a réussi à faire, de créer un environnement dans lequel les joueurs aiment venir chaque jour, même quand on empilait les défaites. Je lui tire donc mon chapeau, à lui, au groupe, et à tous ceux qui interagissent avec les joueurs. C’est dur de créer et cultiver un environnement sain dans notre ligue. Vraiment, ce n’est pas facile, les gens ne s’en rendent pas compte. Il y a tellement de couches différentes qui vont faire qu’un joueur a l’impression de faire partie de quelque chose plus grand que sa seule individualité, qui vont le faire se sentir dans un environnement qui va lui permettre de s’épanouir. C’est un challenge. Ça demande beaucoup de travail, d’effort, de communication. De voir deux vétérans, qui ont déjà un peu de vécu en NBA, avoir envie de voir la suite, c’est cool. Vraiment. Et ça montre qu’on fait bien les choses. Au minimum, ces gars avaient le sentiment qu’ils progressaient, qu’ils avaient une opportunité. Ils se sentaient bien en allant travailler. Souvent, ça vous apporte des choses ce genre d’ambiance, même si ça ne s’est pas vu dans notre bilan cette saison. Mais si vous arrivez à créer un environnement où les joueurs se sentent bien, alors ils vont se donner à fond et vous en tirerez le meilleur.” Bob Myers.

Effectivement, les deux joueurs réussissaient aux Warriors leur meilleure saison en carrière, avec 12,9 points et 4,7 rebonds à 40% aux trois points pour Glenn Robinson III, et 16,1 points, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour Alec Burks. Malheureusement pour eux, tout ne roulait pas aussi bien du côté des Sixers et leurs statistiques ont nettement baissé.

Via Yahoo Sports.