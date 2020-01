Marvn Bagley III : « vous n’avez encore rien vu »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Absent lors des 8 précédents matchs en raison d’une entorse au pied, l’intérieur Marvin Bagley III était de retour aux affaires cette nuit face au Magic. S’il n’a pas empêché la défaite des siens sur le fil, il a été bon avec 18 points à 8/17, 6 rebonds et 2 contres en 23 minutes, et a surtout montré des choses très intéressantes en défense, un domaine où il doit progresser.

« J’ai aimé sa passion et l’énergie avec laquelle il a joué. Il communique, fait toutes les choses dont nous avons parlé individuellement. Il est venu en aide depuis le côté faible pour mettre quelques gros contres. Il sera aussi un rebondeur d’élite dans cette ligue. » Luke Walton « Il est arrivé en sachant le plan de jeu et a exécuté. Ses rotations étaient excellentes ce soir. Je l’ai trouvé excellent, surtout pour son premier match pour son retour, on lui a demandé de faire beaucoup de choses en défense, surtout défendre un joueur comme (Nikola) Vucevic, et je pense que Marv a fait un sacré boulot. » De’Aaron Fox

Il faut espérer pour qui qu’il soit enfin débarrassé de ses soucis physiques, lui qui a déjà raté 30 matchs cette saison.

« J’ai énormément bossé cet été pour être prêt pour cette année et parfois cela ne se passe pas comme prévu. Donc il faut juste aller de l’avant et contrôler ce que tu peux contrôler et c’est ce que j’ai fait durant tout ce processus. » Bagley

Mais il voit le on côté des choses

« C’est un bien pour un mal quand vous êtes out, mais que vous pouvez avoir du recul et étudier encore plus le jeu que si vous jouiez. Je pense que pendant que j’ai été absent, j’ai étudié tout le monde, surtout les grands joueurs contre qui nous avons joué. » Bagley

Et il annonce la couleur pour la suite :

« Pour être honnête, vous n’avez encore rien vu. Je le dis de la façon la plus humble possible, mais je peux en faire énormément plus. Cependant, peu importe ce dont l’équipe a besoin pour gagner, c’est ce que je vais faire. » Bagley

Les Kings ne demandent qu’à voir.

Via The Athletic