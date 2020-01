LeBron James : « Sans lui, tout le monde doit mettre son grain de sel »; Les pivots snipers de L.A. : « C’est leur récompense »

Sans Anthony Davis (contusion) et Rajon Rondo (fracture de la main), les Lakers ont remporté une 9ème victoire d’affilée lundi soir aux dépens des Cavs. Premiers de la conférence Ouest (33-7) avec une belle avance sur Denver (27-12), les hommes de Frank Vogel en sont désormais à 22-0 cette saison contre des adversaires sous les 50% de victoires. LeBron James et Dwight Howard ont montré la voie face à Cleveland : le premier a terminé à 31 points à 12/16, 2 rebonds et 8 passes, le second 21 points à 9/11, 15 rebonds et 2 passes en sortie de banc. Autour d’eux Kuzma, Green, Bradley et Caruso ont tous atteint les 10 points.

« On fait preuve d’une mentalité exceptionnelle cette saison lorsqu’on a des absents. Tout le monde comprend que ce n’est pas l’affaire d’un ou deux joueurs, que tout le monde doit jouer un peu mieux, un peu plus dur, contribuer un peu plus, etc. » Frank Vogel « Sans lui (Davis), il nous manque 27 ou 25 points par match. Tout le monde doit mettre son grain de sel en attaque. Je ne dis pas qu’il faut couvrir ce qu’il fait parce que ce n’est pas possible, mais simplement élever un peu plus son niveau de jeu. » LeBron James « Je ne regarde pas la feuille de stats. Je suis juste content d’être là et de jouer au basket. Jouer à L.A. est une vraie bénédiction pour moi et j’apprécie chaque moment. Donc quand j’entre sur le terrain, je ne peux rien faire d’autre que me donner à 135% et prendre du plaisir. » Dwight Howard

Après un retard monté jusqu’à 10 points dans le 1er quart, Kuzma a calmé le jeu avec un buzzer pour ramener Los Angeles à 6 points après 12 minutes de jeu. Mais Cleveland a pris 14 points d’avance dans le 2ème. Jared Dudley cette fois a ramené l’équipe par deux fois à 7 points et à la mi-temps, les Lakers (26-21 dans le 2ème) n’étaient plus menés que d’un point. À ce moment du match, aucun Laker n’avait encore atteint les 10 points, même si Howard s’en approche (8 points, 9 rebonds). En face, Kevin Love était à 12 points et Tristan Thompson 13 points.

« On a démarré en étant un peu mous… On sortait d’un road trip difficile, on revient en accueillant un équipe au bilan plus faible, et on a manqué d’énergie en début de match. Mais les bonnes équipes trouvent un moyen de gagner, et on a super bien démarré la seconde mi-temps. » Kyle Kuzma

Dans le 3ème quart, les Californiens, menés 48-47 à la pause, ont marqué 37 points, avec 9 points à 4/4 de James. Dans la période, ils ont rentré 63.6% de leurs tirs, et infligé un 13-0 en contre-attaque à leurs adversaires, après n’avoir marqué aucun point sur transition dans le 1er quart. Ils ont aussi forcé 7 ballons perdus (sur les 19 de Cleveland en tout, contre 9 pour L.A.).

« On a fait des stops et on était dans un super rythme défensif. On a joué avec beaucoup d’équilibre. » LeBron James

Au total sur la seconde mi-temps, Los Angeles a rentré 64.4% de ses tentatives pour 81 points marqués (et 51 encaissés), soit le plus gros total de poins sur une mi-temps depuis novembre 1987 contre Portland. À 3’58 de la fin du match, Howard s’est même fait un petit plaisir avec un shoot à 3-points réussi (son 3ème de la saison sur 5 tentatives).

« Ils sont plus adroits que moi. Je vais leur demander des conseils. » Danny Green (JaVale McGee est à 60% et Howard à 66.7% cette saison longue distance) « C’est leur récompense, ils se battent à l’intérieur, ils posent les écrans, roll, contre et altèrent des tirs… c’est leur récompense de pouvoir prendre un petit 3-points comme ça et ils les mettent, ils sont à 5/8 cette saison. » LeBron James

