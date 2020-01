Shai Gilgeous-Alexander dans l’histoire : « Le coach m’a mis au défi de remplir davantage la feuille de stats »

Avec ses 20 points à 8/12, 20 rebonds et 10 passes dans la victoire du Thunder sur les Wolves lundi soir, Shai Gilgeous-Alexander est devenu le seul arrière de ces 30 dernières années (et le 6ème de l’histoire) avec Russell Westbrook à réussir un triple-double avec au moins 20 points et 20 rebonds ! Il est aussi le plus jeune (devant Shaquille O’Neal) toutes positions confondues à le faire. Billy Donovan l’a mis au défi et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a répondu !

« Le coach m’a mis au défi de remplir davantage la feuille de stats avant le match, de faire plus de choses sur le terrain. Parce qu’il pensait, comme moi, que j’étais capable de faire plus. » Shai Gilgeous-Alexander « Il faut saluer le boulot de Shai, il a été excellent au rebond défensif. Quand il fait ça, ça nous aide à démarrer la contre-attaque, mais c’était un effort de groupe ce soir. » Billy Donovan

À 23.7 points de moyenne sur ses 13 précédents matchs, l’ex-Clipper, 21 ans et 185 jours, a égalé son record de passes en carrière

« C’est du costaud, très costaud. Il peut poser le ballon, créer pour les autres et scorer. Il peut scorer dès qu’il en a besoin. » Andrew Wiggins

Samedi, le sophomore n’avait pas enregistré une seule passe contre les Lakers.

« On a joué un peu à reculons contre les Lakers. C’est l’une de choses dont le coach a parlé : attaquer le premiers. Et c’est ce qu’on a fait je trouve collectivement. Quand tu attaques collectivement comme ça, tu te mets plus à l’aise plus vite. » Shai Gilgeous-Alexander

