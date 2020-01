Trae Young : « C’est pour cela que je veux être All-Star »

Il y a quelques jours Trae Young a fait un joli geste en aidant à effacer une ardoise de plus d’un million de dollars de frais médicaux pour de nombreuses personnes d’Atlanta. Il a été en fait contacté par fan dont la mère croulait sous les dettes, et cela lui a rappelé l’histoire de son grand-père, qui s’était retrouvé dans la même situation et n’avait pas pu payer les actes médicaux dont il avait besoin.

« J’ai ressenti quelque chose. Cela m’a fait apprécier ce que j’ai fait et apprécié le fait que je sois béni. J’ai pleuré un peu en raison de l’histoire avec ma famille et de ce genre de choses en raison de ce qu’ils ont traversé. Voir quelqu’un un peu plus heureux et positif pour démarrer l’année, cela m’a fait me sentir encore mieux. » Trae Young

Trae Young, qui a grandi dans l’Oklahoma a vu passer des joueurs comme Chris Paul, Kevin Durant ou encore Russell Westbrook, qui ont fait beaucoup pour la communauté.

« Ce sont des gars dont je m’inspirais sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est une des principales raisons pour lesquelles je fais énormément de choses en dehors des terrains également. » Trae Young

Le meneur de jeu veut suivre leur exemple et il explique que c’est une des raisons pour lesquelles il veut devenir une star en NBA, aider les autres.

« Plus j’ai d’impact sur le terrain, plus je peux en avoir en dehors. C’est comme ça que je vois les choses. C’est pour cela que je veux être All-Star. C’est pour cela que je veux être un des meilleurs joueurs en NBA. Ma plateforme serait encore plus grande et je pourrais faire encore tellement plus avec ma communauté. » Trae Young

