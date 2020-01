Orlando signe un ex-Rocket; 80 00$ pour 3 jours pour Josh Magette !

Petit changement au Magic avec l’annonce de la signature pour 10 jours de l’ailier Gary Clark (25 ans, 1,98 m), synonyme de départ forcé pour le meneur Josh Magette (30 ans, 1,85 m). Ce dernier, ex-two way contract signé samedi pour 10 jours, a encore 7 jours sur son contrat, mais il recevra l’intégralité de son salaire pour la période, soit 81 678$.

Clark était devenu free agent la semaine dernière, coupé par les Rockets (avec qui il a joué 69 matchs en 2 saisons pour des moyennes de 3.2 points et 2.3 rebonds par match en 12.4 minutes) avant que son salaire ne devienne garanti pour 2019-20. Joueur de rotation à Houston la saison dernière, il avait vu son temps de jeu réduire cette saison.

Son contrat de 10 jours expirera le 23 janvier, ce qui lui laisse potentiellement 5 matchs pour s’exprimer derrière Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu.

The Magic retain Josh Magette's G League rights. Gary Clark made 18 of 51 3-point attempts (35.3%) in 18 appearances with the Houston Rockets this season. https://t.co/k7eN7llya6

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) January 14, 2020