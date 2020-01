Tyronn Lue aimerait être toujours coach des Cavs : « Beaucoup ont eu LeBron mais n’ont pas gagné; C’est difficile à avaler »

Dans sa première interview depuis son licenciement par les Cavs, Tyronn Lue a expliqué qu’il aimerait être encore coach des Cleveland Cavaliers à l’heure actuelle.

« Oui. J’ai essayé de construire une certaine culture là-bas. Je pensais qu’on pouvait le faire ensemble, Koby (Altman) étant un jeune GM, moi étant un jeune coach, avec de jeunes joueurs. J’ai gagné un titre là-bas, c’était une opportunité de faire quelque chose de différent, et on devrait avoir un peu de marge de manœuvre pour traverser ces années plus difficiles. Tu penses que le fait d’avoir gagné un titre, d’être allé en Finales va t’acheter un petit peu de temps, mais non. » Tyronn Lue

Mais ça n’a pas été le cas du tout pour l’actuel assistant de Doc Rivers aux Clippers, qui reçoivent Cleveland ce mardi, remercié le 28 octobre 2018 après seulement 6 matchs de saison régulière.

« Je ne pense pas que ça aurait dû arriver. Quand c’est arrivé… J’ai mis les choses en perspective. Il faut continuer à travailler, c’est un business, il faut en être conscient. C’était dur. Gagner le tout premier titre de l’histoire de Cleveland puis faire deux fois les Finales d’affilée ensuite et se faire virer après 6 matchs, c’est difficile à avaler et à gérer. Tu commences à penser à ce que tu aurais pu faire différemment, à te demander si ce serait arrivé si tu avais fait quelque chose différemment. On ne voit pas ça souvent, un coach qui fait trois Finales NBA d’affilée, qui gagne un titre et qui se fait virer après 6 matchs la saison suivante. C’est probablement du jamais vu. » Tyronn Lue

Et quelques mois seulement après le départ de LeBron James à Los Angeles.

« Quand LeBron est parti, pour moi c’était ok, c’est fini. On s’est dit d’accord, on a une chance d’avoir une équipe correcte. Mais jouer le titre et aller en Finales, non. Tu réalises que c’est fini. Et après ? […] À chaque fois qu’on a été en Finales on était les outsiders. J’entends des : ‘Mais vous aviez le meilleur joueur du monde’. Oui, LeBron est le meilleur joueur du monde depuis un moment, et il n’a gagné que trois titres, dont un avec nous. Erik Spoelstra a les deux autres. Beaucoup ont eu LeBron mais n’ont pas gagné. » Tyronn Lue

via The Athletic