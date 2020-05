Le plan proposé par Mark Cuban à la NBA pour la reprise : “C’est juste et divertissant”

Ces derniers jours on ne se demande plus si la saison va reprendre, ce qui semble désormais très probable, mais plutôt comment elle va reprendre. La NBA a sondé les GM sur différents formats de compétition et ils sont nombreux. Faut-il finir la saison régulière, passer directement aux playoffs, avec quel format ?

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a proposé à la ligue un plan où les 30 équipes joueraient 5 matchs de saison régulière, pour des raisons financières puisque dans les contrats des équipes avec les chaînes locales il est stipulé qu’il faut au moins 70 rencontres télévisées.

Ensuite il veut un tournoi qualificatif pour les deux dernières places en playoffs. On peut voir ça comme un tour préliminaire avec les équipes classées de 17 à 20. L’équipe numéro 17 affronte la 20, et la 18 affronte la 19. Les deux vainqueurs, décidés au meilleur des 3 matchs, ou sur un seul match, affrontent ensuite la tête de série numéro 15 ou 16. Ceux qui en sortent vainqueurs sont les deux derniers qualités pour les playoffs.

En prenant le classement actuel, cela donnerait

Blazers – Spurs -> Le vainqueur affronte le Magic pour une place en playoffs

Pelicans – Kings -> Le vainqueur affronte les Nets pour une place en playoffs

“C’est juste et c’est divertissant.” Cuban

Cela permet à 28 des 30 équipes, à l’exception des Wolves et des Warriors, d’avoir une chance de faire les playoffs.

Quant au format coupe du monde, il a confié qu’il était contre, car trop éloigné de ce qui se fait d’habitude en NBA.

Via ESPN