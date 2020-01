Sur un service d’Evan Fournier, Aaron Gordon arrache la victoire pour le Magic !

Le and one d’Aaron Gordon à 1.1 seconde du buzzer a permis au Magic de s’en tirer in extremis cette nuit à Sacramento, avec une victoire 114-112. De retour après avoir manqué un match pour une douleur au mollet, l’ailier a terminé à 19 points à 8/16 et 9 rebonds. Nikola Vucevic a lui signé un gros double-double (26 points à 9/23, 15 rebonds, 2 passes, 3 contres) et Evan Fournier a ajouté 25 points (6/16, 12/12 aux lancers-francs) et 6 passes.

En face De’Aaron Fox a terminé à 31 points, 8 rebonds et 10 passes pour Sacramento, Nemanja Bjelica 34 points et 8 tirs à 3-points (records en carrière). Fox avait donné l’avantage aux Kings 112-111 avec son propre and one à 15 secondes de la fin et après un temps-mort, Orlando a remis le ballon à Fournier sur remise en jeu, puis le Français a feinté le tir avant de servir Gordon.

Obtenant la faute de Cory Joseph sur une prise à deux, Gordon a rentré le lancer bous et permis aux siens de décrocher une 5ème victoire en 7 matchs. Orlando, devant de 8 points au terme du 1er quart puis 65-52 à la mi-temps et toujours devant de 10 points dans le 3ème avant un coup de chaud de Marvin Bagley (8 points d’affilée), Buddy Hield (3-points) et Trevor Ariza (layup) pour revenir à 86-85, a terminé la soirée à 25/30 aux lancers-francs, contre 10/11 pour les Kings.