Après voir pris un sérieux retard, les Lakers écrasent Cleveland en 2ème mi-temps avec un gros duo LeBron – Dwight !

By ClemFiz

Neuf sur neuf pour les Lakers, qui n’ont fait qu’une bouchée des Cavaliers, reçus au Staples Center lundi soir et battus 128-99, et qui n’ont toujours pas perdu depuis Noël. LeBron James a marqué 23 de ses 31 points (12/16, 8 passes) en seconde mi-temps, Dwight Howard a ajouté 21 points à 9/11 et 15 rebonds (deux season-highs pour lui). C’est une troisième victoire de rang sans Anthony Davis, absent suite à sa chute contre les Knicks, pour la première équipe de l’Ouest.

James est désormais à 2-0 contre les Cavs depuis son départ en 2018. Vainqueurs à Denver deux jours plus tôt, Kevin Love (21 points à 7/17, 11 rebonds, 3 passes) et ses coéquipiers (4 autres joueurs ont signé au moins 10 points) n’ont pas réussi un créer un nouvel exploit, même si l’équipe (19 ballons perdus à 9) a compté jusqu’à 14 points d’avance en première mi-temps. Les Lakers ont ensuite pris le contrôle à partir du milieu du 2ème quart, dominé 26-21 (48-47 à l’avantage des Cavs à la mi-temps).

Los Angeles (53.9% de réussite aux tirs contre 44.7%, 32 passes décisives à 20, 11 tirs à 3-points à 7, 31 points à 12 sur turnovers) est passé à la vitesse supérieure au retour des vestiaires avec un 3ème quart remporté 37-22 puis un 4ème dominé 44-29.

James s’est emparé de la 8ème place des meilleurs passeurs de l’histoire devant Isiah Thomas.