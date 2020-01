Tyronn Lue sur LeBron James et Kyrie Irving : « Ce n’était pas une mauvaise relation »

Lors de l’été 2017-18, Kyrie Irving a surpris tout le monde en demandant un transfert aux Cavaliers, alors même que l’équipe sortait des finales NBA. À l’époque il y avait eu des rumeurs d’une mauvaise relation avec LeBron James, mais le meneur de jeu a toujours expliqué qu’il voulait avoir sa propre franchise et sortir de l’ombre du King. Tyronn Lue confirme

« Ce n’était pas une mauvaise relation. LeBron a vraiment fait du bon boulot pour le prendre sous son aile. Kyrie était jeune. Une jeune superstar. LeBron lui a appris comment être un professionnel, comment se comporter, prendre soin de son corps, ce genre de choses. Parce que Kyrie a toujours eu du talent. J’ai toujours dit que Kyrie n’avait aucune faiblesse offensivement. Je trouve qu’ils ont fait de l’excellent boulot ensemble. Je pense qu’après avoir remporté le titre et le fait que nous ayons disputé 3 finales de suite, il voulait avoir une opportunité d’avoir sa propre équipe et de voir ce que c’était de porter une jeune équipe ou une franchise, et il n’y a pas de mal à ça. Nous voulons tous grandir. » Lue