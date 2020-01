Bam Adebayo – Gregg Popovich, les retrouvailles… vengeresses ? « Il a dit que je n’étais pas prêt »

- in Infos NBA

By ClemFiz

Candidat All-Star, Bam Adebayo (22 ans, 2,06 m) se révèle cette saison au Heat avec des moyennes de 15.8 points, 10.4 rebonds, 4.5 passes, 1.3 interception et 1.2 contre par match dans une équipe qui se classe 3ème à l’Est avec un bilan de 27-12. En août dernier, il avait participé à la préparation à la Coupe du monde avec Team USA avant d’être coupé par Gregg Popovich, qui avait préféré opter pour un voyage en Chine avec Myles Turner, Brook Lopez et Mason Plumlee dans la raquette américaine.

« Il a dit que je n’étais pas prêt. Chacun a son opinion, la sienne était que je n’étais pas prêt. […] Ma réaction ? C’était ‘peu importe, j’ai une grosse saison qui arrive et je vais me concentrer là-dessus. » Bam Adebayo

On rappelle que les États-Unis ont terminé 7èmes de la Coupe du monde. Ce soir Miami, qui reste sur 2 défaites à New York, accueille San Antonio (17-21) et ce sera à 1h30 heure française.

via Miami Herald