Hollywood : Kawhi Leonard et Paul George ont réfléchi à leur plan… dans la maison de Drake

Dans un article signé Ramona Shelburne pour ESPN, on apprend qu’entre les deux futurs coéquipiers Paul George et Kawhi Leonard, tout a commencé par un coup de fil de celui qui était alors encore au Thunder pour féliciter le tout frais champion NBA. Les deux se sont plus tard retrouvés dans la maison californienne de Drake pour discuter de leur possible association.

« Il y a eu d’innombrables textos et appels puis deux rencontres en face à face dans la maison de Drake à Hidden Hills (à moins d’une heure de route à l’ouest de Los Angeles, ndlr). Drake avait sympathisé avec Leonard pendant la saison à Toronto et avait laissé Leonard – qui vit à San Diego – y séjourner quand il était à Los Angeles pour ses meetings liés à la free agency. Le 1er juillet, ils ont décidé de mettre un plan en place : Leonard a dit aux Clippers que jouer pour eux l’intéressait mais seulement s’ils pouvaient améliorer leur roster en ajoutant un autre joueur de calibre All-Star comme Paul George. »

L’agent de George, très séduit par l’idée de retrouver sa Californie natale, a ensuite demandé au GM du Thunder Sam Presti d’étudier la piste d’un possible transfert à Los Angeles. Shelburne précise que Presti aurait été sous le choc.