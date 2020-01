Brad Stevens : « On ne mesure pas la régularité sur le fait que le ballon soit rentré ou pas »

De 15.7 points par match, Jayson Tatum est passé à 21.3 points par match avec les Celtics cette saison. Jaylen Brown lui, est passé de 13 points par match à 19.9 points par rencontre. Comme tous les joueurs NBA, les deux jeunes stars sont soumises aux fluctuations de leur pourcentage de réussite. Brad Stevens a expliqué que l’équipe ne mesurait pas leur régularité à cela.

« Premièrement, on ne mesure pas la régularité sur le fait que le ballon soit rentré ou pas. C’est souvent comme ça que la régularité est mesurée du point de vue de la perception du public. Non le plus important c’est de savoir si tu as pris les bons tirs, si tu as fait ce qu’il fallait pour obtenir les shoots que tu veux, si tu as défendu comme tu es capable de défendre ? Et puis tout le reste au fil du temps, et la capacité à mettre le ballon dans le panier. C’est pour ça qu’ils tournent à 20 points par match chacun.

Il va y avoir des hauts et des bas, des jours où le ballon ne rentre pas. Mais ce n’est pas forcément synonyme d’irrégularité dans l’approche, et c’est cette dernière qui est la chose la plus importante pour nous là-dessus. » Brad Stevens