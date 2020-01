Dwight Howard en pleine renaissance selon LeBron James : « Il a accepté son rôle et il s’est épanoui avec »

Lorsque les Lakers ont signé Dwight Howard cet été pour un an, le doute était présent quant à la rentabilité du mouvement côté Californien. Il est clair que les dernières saisons d’Howard dans la ligue montraient un joueur avec un bon rendement statistiques certes, mais aussi avec son lot de blessures et un comportement dans le vestiaire qui n’aurait pas toujours été irréprochable. La question se posait donc du côté des Lakers, d’autant plus que les fans se souviennent du passage de D12 à Los Angeles jusqu’à son départ en 2013. Aujourd’hui, l’heure n’est certainement plus au doute lorsqu’on regarde l’apport du joueur. Il semble avoir retrouvé le sourire et des couleurs sur la côte ouest et ses performances régulières le prouvent.

Après la grosse victoire des Lakers face à une faible équipe de Cleveland sur le score de 128-99, D12 s’est montré à son avantage, établissant un record en saison avec 21 points et 15 rebonds en sortie de banc. Howard s’amuse, et les Lakers n’ont aucun problème à gagner même sans Anthony Davis et Rajon Rondo. Howard n’a pas pu résister à l’envie de lever son bras droit en triomphe et de sourire lorsqu’il a rentré un tir à trois points à la fin du quatrième quart-temps, et la foule du Staples Center a réagi en acclamant le joueur.

« Je pense que bien des fois dans le passé, il n’était pas accepté que les gars s’amusent comme ça sur le terrain. Mais je pense que ce que cela montre, c’est juste de la joie. » A déclaré Howard au LosAngelesTimes. « Pour moi, c’est comme mon sanctuaire. Pour les artistes, ils veulent montrer combien ils sont reconnaissants, alors ils font de la musique. Pour un joueur de basketball, c’est sur le terrain. »

Howard est sorti du banc pour enregistrer son deuxième double double consécutif et a joué un rôle clé dans la seconde période afin d’écraser des Cavs peu inspirés. Après avoir tiré à 4 sur 6 six en première mi-temps, le vétéran rentrait au vestiaire avec 8 points au compteur. Howard a ensuite rentré la totalité de ses cinq tentatives. Le joueur a terminé la rencontre avec 21 points à 9/11 au tir et 15 rebonds, une belle performance pour son coach.

« Il a été un monstrueux ce soir. » A d’ailleurs déclaré l’entraîneur Frank Vogel à propos de Howard, qui a une moyenne de 7,7 points et de 7,3 rebonds par match et a joué dans les 40 premiers matchs de l’équipe. « Lors de sa venue, je m’attendais à ce que son rendement soit bon et qu’il soit un réel atout pour nous, à condition d’accepter son rôle et d’avoir la bonne attitude. J’ai donc prévu qu’il pourrait avoir un fort impact mais peut-être pas autant qu’en ce moment. »

Certains de ses coéquipiers n’étaient pas si sûrs de ce qu’ils allaient obtenir lorsque Howard a signé un contrat d’un an, non garanti, en tant qu’agent libre en août. Cette décision sentait le désespoir chez les Lakers après que DeMarcus Cousins se soit blessé en août. D’autant plus que le dernier passage d’Howard en Lakers avait été très mitigé. Un retour était complètement inattendu.

Il a dissipé tous les doutes et les questions qui l’entouraient en apportant de l’énergie, de l’expérience, de la profondeur et ces éclats d’émotions qui stimulent le moral de ses coéquipiers. Son contrat minimum de vétéran de 2,5 millions de dollars a été garanti la semaine dernière. Il s’avère être une bonne affaire.

« Je pense que souvent dans la ligue, on peut avoir une mauvaise réputation. Les gens sont venus et ont dit qu’il était un mauvais coéquipier et qu’il a fait ceci et cela, mais il a été incroyable. C’est un coéquipier incroyable. » A déclaré dit Kyle Kuzma. « Toujours l’équipe en premier, il cherche à aider les gars, à les mettre en avant. Il ne se soucie pas vraiment de lui-même. Il n’a pas d’ego. C’est très rare, surtout pour quelqu’un comme lui, probablement un futur membre du Hall of Fame. Il a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Mais il a été incroyable. »

Au fil des ans, LeBron James a vu les capacités d’Howard, huit fois All-Star et trois fois DPOY, mais cette version d’Howard est plus âgée, a vagabondé dans la ligue et doit à présent s’habituer à sortir du banc. Howard, qui a eu 34 ans le mois dernier, a connu une renaissance.

« Il a accepté son rôle et il s’est épanoui avec, il n’a pas eu d’excuses ou quoi que ce soit. » A expliqué LeBron. « Nous sommes juste heureux qu’il fasse partie de ce groupe. »

Les Lakers ne sont certainement pas aussi heureux que le principal intéressé d’être ici, avec une équipe qui a remporté neuf matchs d’affilée et qui mène la Conférence Ouest. Il n’oublie cependant pas le réel objectif de l’équipe cette année, qui se jouera en post-season. Howard avait un bon pressentiment sur ce qui pourrait arriver, et jusqu’à présent, tout s’est passé comme il l’avait imaginé.

« C’est juste un signe, vous savez.» A expliqué Howard. « J’avais juste l’impression que cette saison allait être notre année et que tout le monde avait la même attitude, qu’on allait travailler dur, qu’on allait se préparer pour un titre. Et vous savez, chaque jour, nous avons l’impression que c’est la seule chose qui compte c’est le titre. Chaque entraînement, chaque fois que nous sommes dans la salle de musculation, c’est toujours le titre. Et c’est la mentalité qu’on veut avoir. On veut établir un standard ici à L.A. qui consiste à ce que chaque jour notre mentalité soit celle d’une équipe qui veut gagner un titre. »

Une renaissance est donc en train de se produire à Los Angeles, jadis décrié pour son attitude, Dwight Howard semble être à présent rentré dans le rang et se focalise uniquement sur les bons résultats de l’équipe et leur objectif commun : soulever le trophée Larry O’Brien en juin prochain.