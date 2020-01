Il y a 128 ans James Naismith définissait officiellement les 13 règles originelles du basket

- in Infos NBA

By ClemFiz

Le 15 janvier est une date très importante dans l’histoire du basket puisque le 15 janvier 1892 les 13 règles originelles du basket étaient publiées dans le journal de sport de l’école de Springfield YMCA. Elles définissaient le basket, inventé par James Naismith quelques semaine auparavant. Les voici :

Ces règles sont les suivantes:

1. La balle peut être lancée à une ou deux mains, dans n’importe quelle direction.

2. La balle peut être frappée dans n’importe quelle direction avec une ou deux mains, mais jamais avec le poing.

3. Un joueur ne peut pas courir en tenant le ballon; il doit le lancer de l’endroit où il la récupère, sauf s’il l’attrape alors qu’il court à bonne vitesse.

4. La balle doit être tenue avec les mains. On ne peut pas utiliser les bras ou le corps.

5. Il est interdit de donner des coups d’épaule, de retenir, de pousser, de faire tomber ou de frapper un adversaire. La première violation de cette règle entraîne un lancer franc. La seconde exclut le joueur du terrain jusqu’au prochain panier, voire même pour le reste de la partie si une blessure a été causée. Aucun remplacement n’est alors autorisé.

6. Frapper le ballon du poing constitue une faute, conformément aux articles 3 et 4, et tel que cela est décrit dans l’article 5.

7. Si une équipe commet 3 fautes consécutives (sans que l’autre équipe n’en commette), un panier sera compté pour les adversaires.

8. Un panier est comptabilisé lorsque le ballon est envoyé dans le panier depuis le sol. Les défenseurs ne doivent pas toucher pas la balle ni empêcher le panier si la balle rebondit. Lorsque la balle reste en équilibre sur le bord du panier et que les adversaires bougent le panier, le panier est marqué.

9. Lorsque la balle sort des limites, elle devra être remise sur le terrain et jouée par le premier joueur qui la touche. En cas de litige, l’arbitre de touche relance la balle sur le terrain. Le joueur chargé de la remise en jeu dispose de 5 secondes. S’il dépasse le délai imparti, la balle change de camp. Si les deux équipes jouent la montre, l’arbitre de touche signale une faute pour les joueurs coupables.

10. L’arbitre de touche jugera les hommes, comptera les fautes et signalera à l’arbitre les triples fautes consécutives. Il sera habilité à disqualifier des joueurs selon l’article 5.

11. L’arbitre chef sera seul juge de la balle et devra décider si elle est jouée hors limites, à quelle équipe elle appartient et garder un oeil sur la pendule. c’est lui qui accorde les paniers et qui les compte, il assume également les autres responsabilités incombant normalement à tout arbitre.

12. La durée d’une partie sera de 2 fois 15 minutes, avec une pause de 5 minutes entre les 2 mi-temps.

13. L’équipe marquant le plus de paniers sera désignée comme vainqueur. En cas de match nul, il peut y avoir prolongation, sur accord des capitaines, jusqu’à ce qu’un panier fasse la décision.

Voici le document original qui a été mis aux enchères le 10 décembre 2010 à New York par la maison Sotheby’s et a été adjugé pour 4,3 millions de dollars. (cliquez pour agrandir)