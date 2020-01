Avec un énorme duo Sekou Doumbouya – Derrick Rose, les Pistons tapent les Celtics à Boston !

Grosse victoire des Pistons au TD Garden ! Privés de Blake Griffin, les Pistons continuent de garder espoir dans la course aux playoffs en dominant Boston avec la manière 116-103. Ils portent leur bilan à 15-27 et restent à distance respectable des playoffables. QUant aux Celtics, ils continuent de piétiner ces dernières semaines et affichent 27 succès et 12 défaites.

Sekou Doumbouya a été un des grands artisans de ce succès avec un nouveau record en carrière : 24 points à 10/13 dont 2/5 à 3-pts, 2 rebonds. Derrick Rose aussi est parfait à 2-pts avec 22 points à 11/13 dont 0/2 de loin et 5 passes. Marcus Morris n’est pas en reste avec 23 points à 9/14, ni Svi Mykhailiuk avec 21 points à 5/8 de loin. Les Pistons shootent à un énorme 60.3% face à la défense de Boston, avec un 12/32 de loin. Ils ne prennent que 3 rebonds offensifs mais ne perdent que 11 ballons. En face Boston a forcément été moins en réussite avec 49.4% aux tirs et 9/28 à 3-pts. Ils perdent aussi 15 ballons que leurs 13 rebonds offensifs n’ont pas compensé. Gordon Hayward signe 25 points à 11/17, Jaylen Brown 24 points à 10/16 tandis que Kemba Walker signe 19 points à 7/19 dont un horrible 2/11 à 3-pts en l’absence de Jayson Tatum. Marcus Smart shoote lui à 1/9.

Detroit a fait la différence après la pause puisque pendant 30 minutes les deux équipes se sont livrées à un chassé-croisé sans que personne ne puisse faire le break. Puis Detroit a réalisé un premier run avec un 10-0 sous l’impulsion de Sekou pour mener 82-73. Puis en fin de 3ème ils ont remis un coup de reins pour finir sur un 7-0 grâce notamment à 3-pts de Mykhailiuk, 91-82. La second unit de Detroit ne s’est pas arrêtée là en démarrant le dernier acte par un 17-5 pour prendre 20 points d’avance, affaire pliée !