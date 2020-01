Kawhi Leonard prône la patience : « C’est difficile de gagner un titre, et la pression n’est même pas sur nous à l’heure actuelle »

Sur leurs 14 derniers matchs disputés, les Clippers n’ont gagné « que » 8 rencontres. Entre les blessures (Paul George a manqué 4 des 5 derniers matchs), le load management et le manque d’entraînement, la situation n’a pas été idéale pour les candidat au titre. Après la large victoire de l’équipe sur Cleveland mardi, Kawhi Leonard a prôné la patience.

« On ne peut pas être pressés. C’est ce que je leur dis : soyez patients. C’est difficile de gagner un titre. Et la pression n’est même pas sur nous à l’heure actuelle. Donc apprécie le processus et prends du plaisir. » Kawhi Leonard