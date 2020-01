Damion Lee signe pour 3 ans avec les Warriors

Comme prévu les Warriors ont signé Damion Lee (27 ans, 1,96 m). Son contrat sera de 3 ans, avec une année 2020-21 partiellement garantie.

Au cours d’une saison très compliquée pour Golden State, l’arrière jusque-là en two-way contract (Marquese Chriss le « remplace » dans ce rôle) a su se faire une place dans l’effectif avec des moyennes de 12.3 points, 5.3 rebonds et 2.3 passes en 26.8 minutes par match et 26 rencontres disputées dont 13 en tant que titulaire.

The Golden State Warriors have signed swingman Damion Lee to a three-year contract, with partial guarantee in 2020-21, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2020