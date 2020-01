Klay Thompson : « Je ne sais pas ce qui arrivera cette saison »

Hier après quelques semaines, voire mois, de silence, Klay Thompson a donné des nouvelles de sa rééducation, lui qui doit être réévalué aux alentours du All-Star Break. Pour le moment on ne sait pas si on le reverra sur les parquets avant la saison prochaine.

« Cela se passe très bien. C’est fun de voir ces gars se battre. Évidemment j’aimerais être sur le terrain. C’est un long processus. Je n’ai pas cessé de bosser depuis ce 3ème jour après le Game 6 des finales 2019. Vous ne me voyez peut-être pas beaucoup, mais je travaille. Je ne sais pas ce qui arrivera cette saison. J’aimerais être sur le terrain. J’apprécie que les fans des Warriors viennent chaque soir au Chase, c’est le témoignage de la fan base que nous avons. Ils savent que c’est une saison difficile, mais ils savent que le futur est brillant, donc en fait c’est super d’être ici. Je ne vous avais pas vu (les médias) depuis longtemps. Cela me manque en quelque sorte. Puis je sais que c’est un moment difficile de la saison. C’est très rare pour moi de ne pas être là à cravacher avec eux, mais j’essaye de faire en sorte que ce genre de blessure ne m’arrive pas de nouveau. Donc je vais être très patient parce que je veux jouer à haut niveau jusqu’à la fin de la trentaine. » Klay

Si Steve Kerr confiait qu’il y avait une grande chance que Stephen Curry revienne au mois de mars, pour l’arrière, au vu de la blessure, il est fort possible qu’ils soient plus prudents.

« Plus que tout c’est bien de le voir sur le terrain. Et il peut ressentir le fait qu’il se rapproche. Même s’il a encore un long chemin à parcourir pour être sur le terrain, il a parcouru énormément de chemin depuis le tout début de sa rééducation. Il a bien avancé et je pense qu’il commence à le sentir. Sa routine a changé, il est bien plus sur le terrain, et je lui demande d’être avec l’équipe bien plus souvent. » Steve Kerr

Via ESPN