La BIG3 League annonce ses nouveautés pour sa 4ème saison : challenge 1 vs 1 in game, âge minimum, background…

La nouvelle saison de BIG3 apportera avec elle son lot de nouveautés :

– L’âge minimum d’entrée dans la ligue ne sera plus de 27 mais de 22 ans.

– Une fois par mi-temps, chaque équipe pourra demander un challenge après une faute sifflée : une possession en 1 contre 1 s’en suivra et le vainqueur de celle-ci remportera le challenge

– La mise en place du BIG3 Combine : aucune expérience professionnelle ne sera désormais obligatoire pour tenter de rejoindre une équipe : des tryouts ouverts à tous les athlètes (notamment les ex-joueurs NFL) seront organisés.

– « Festival » dans une ville différente tous les samedis durant l’été : au programme matchs, concerts, clinics, événement locaux…

– Un nouveau ballon, rouge, sera utilisé : le FIREBALL.

.@thebig3 is who we are. #FIREBALL3 is what we play. pic.twitter.com/FPgFzLguHK

— Ice Cube (@icecube) January 15, 2020