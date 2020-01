La NBA annule la technique de DeMar DeRozan

Sanctionné d’une technique par l’arbitre Gediminas Petraitis après son dunk – avec la faute – sur Chris Boucher dimanche à Toronto, DeMar DeRozan avait déclaré qu’il souhaitait voire celle-ci annulée et c’est chose faite.

Il échappe donc aux 3000$ d’amende et revient à un total de 5 techniques cette saison.

The league has rescinded the technical foul DeMar DeRozan received against Toronto for taunting after dunking over Chris Boucher, per an NBA spokesman. #Spurs

