Après plusieurs mois d’attente suite à son opération du genou, Zion Williamson est prêt, ou presque !

David Griffin, vice-président des opérations basket des Pelicans, a annoncé que le n°1 de la draft ferait ses débuts le 22 janvier contre San Antonio. New Orleans est 14ème de la conférence Ouest avec un bilan de 15-26.

Pelicans No. 1 pick Zion Williamson is expected to make his season debut on Jan. 22 against San Antonio, David Griffin says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2020