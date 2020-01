13 petits points pour James Harden; Terry Stotts : « Les gars ont relevé le challenge de lui faire lâcher la balle »

La défense des Blazers est loin d’être excellente depuis le début de saison (et c’est un euphémisme), mais elle leur a permis de se débarrasser des Rockets cette nuit. Les hommes de Terry Stotts se sont focalisés sur James Harden, le forçant à lâcher le ballon pour que ses coéquipiers prennent leurs responsabilités. Et ça a marché, puisque les coéquipiers de Damian Lillard se sont imposés sur le score de 117 à 107.

« Je suis fier de la manière dont on s’est donné sur le terrain. Nous avons fait de bonnes choses défensivement et je crois que nos gars étaient vraiment concentrés sur les choses qu’on essayait de faire de ce côté du terrain. En attaque, on a pris beaucoup de bonnes décisions, surtout dans le money time. Évidemment, ils ont fait un run, marqué des trois points mais on ne s’est pas démonté, on a pris de bonnes décisions et on est reparti avec la victoire. » Terry Stotts.

Harden, qui tournait à 37,8 points par match jusque-là, a été limité à 13 petits points et 12 tirs. Un jour seulement après avoir pris 19 trois points contre les Grizzlies.

« Nous avons essayé de lui enlever la balle des mains. Il n’a pas bien tiré non plus, mais nos gars ont relevé le challenge de lui faire lâcher la balle et de l’empêcher d’être un facteur. » Terry Stotts.

« Nos coachs avaient un très bon plan pour la défense. Nous l’avons bien exécuté, et on a joué en montrant qu’on voulait gagner ce match. Nous avons partagé la balle en attaque, et on a fait toutes les choses qu’il fallait pour nous donner une chance. On doit juste essayer de continuer sur cette voie. » Damian Lillard.