Danny Green : « On veut être parfait, ou pas loin »

Les Lakers et le Magic se sont livrés à un gros duel dans le money time, qui a fini par se coonclure par une victoire du Magic d’un petit point (119 à 118). Par la même occasion, les Floridiens deviennent la première équipe moins de 50% de victoires à faire tomber les hommes de Frank Vogel.

« Chaque défaite nous énerve, peu importe si c’est une bonne équipe ou non. Spécialement quand on sent qu’on est une des meilleures équipes de la ligue et ce qu’on veut réussir à la fin de la saison. On veut être parfait, ou pas loin. » Danny Green.