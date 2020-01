Kyrie force, Tobias Harris amorce la victoire des Sixers contre Brooklyn, qui s’enfonce !

Sur deux revers de rang, les Sixers ont retrouvé la victoire lors de la réception des Nets. Ils l’emportent 117-106 à la faveur d’un gros dernier quart remporté 31-16. Ils portent leur bilan à 26-16 alors que Brooklyn n’avance plus avec 18 succès et 22 revers.

Toujours privés de Joel Embiid, les Sixers se sont appuyés sur le duo Tobias Harris (34 points à 14/20 dont 4/6 à 3-pts et 10 rebonds) – Ben Simmons (20 points à 9/13, 6 rebonds et 11 passes), aidé par Furkan Korkmaz, Josh Richardson et Al Horford, qui scorent respectivement 15, 15 et 14 points., malgré une relative maladresse. Philly shoote à 51.1% dont 11/30 à 3-pts et signe une belle seconde mi-temps offensivement Harris a inscrit 2 paniers clutchs qui ont fait la différence dans les 2 dernières minutes, et l’équipe a tenu ses adversaires à seulement 16 points à 6/23 (26.1%) dans le 4ème quart.

Pour les Nets, menés par les 26 points et 8 passes de Spencer Dinwiddie et les 17 points de Jarrett Allen, c’est une 9ème défaite en 11 matchs et une 6ème d’affilée à l’extérieur. Kyrie Irving a été tenu à 14 points à 6/21.