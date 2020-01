Les Spurs n’ont pas lâché mais tombent, comme tout le monde ou presque, à Miami; Kendrick Nunn on fire, Jimmy Butler clutch

Victoire du Heat 106-100 cette nuit à l’AmercianAirlines Arena. Le rookie Kednrick Nunn a été excellent avec 33 points à 13/18, 3 rebonds et 4 passes, Goran Dragic a ajouté 17 points et Bam Adebayo, qui retrouvait Gregg Popovich, 14 points, 13 rebonds et 7 passes. Jimmy Butler et Duncan Robinson ont respectivement terminé à 12 et 11 points. Le Heat est désormais à 18-1 à domicile cette saison.

Côté Spurs (10/33 à 3-points contre 17/40 pour Miami) DeMar DeRozan a signé 30 points à 12/14 et Patty Mills 21 points. L’équipe restait sur 3 victoires en 4 matchs, à chaque fois contre des équipes de l’Est. Mais ils ont manqué 11 de leurs 12 premiers tirs pour commencer le 4ème quart-temps et définitivement perdu leur avance.

Butler sur un 3-points (son premier depuis le 20 décembre, il était à 0/7 de loin depuis !) à 5’24 de la fin a bouclé un 20-5 démarré au 3ème quart-temps en faveur du Heat. Deux paniers consécutifs de Nunn ont ensuite creusé l’écart (94-83) à 3’42 mais Mills a répondu par un 3-points et DeRozan par un panier plus la faute sur la possession suivante, réduisant l’écart à 5 points à 3’04. Mills a ensuite manqué un 3-points qui aurait ramené les siens à 3 points à 1’16, contré par Butler.