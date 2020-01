Vince Carter au Slam Dunk Contest ? « Il n’y a aucune chance »

Comme chaque année à l’approche de la révélation des participants aux concours du All-Star Game, il y a eu des spéculations sur la présence de Vince Carter au Slam Dunk Contest pour clore en beauté sa carrière. Même Fred Weis, le pivot français célèbre pour s’être pris un des posters les plus sales de l’histoire aux Jeux Olympiques de 2000 y est allé de son petit tweet pour tenter de motiver tout le monde.

« Hey la NBA. Pourquoi est-ce que vous ne nous inviteriez pas, Vince Carter et moi, au Concours de Dunk pour faire un remake de celui de 2000 aux JO ? » Fred Weis.

Malheureusement pour les fans de NBA, cela ne devrait à priori pas arriver puisque quand on demande au joueur des Hawks s’il participera à ce fameux concours, sa réponse est clair.

« Il n’y a aucune chance. Le plus important pour moi, et ca a toujours été mon caractère, c’est la deuxième partie de saison de la NBA. Parce que c’est la dernière en plus. Je veux être concentré pour ça, m’assurer que j’en ai encore assez sous le capot. Parce que je veux me donner à fond jusqu’au bout, vous savez, jusqu’aux derniers applaudissements. Je veux jouer dur. » Vince Carter.

Vince Carter en est à sa 22ème saison NBA et, à bientôt 43 ans, ça devient clair qu’il commence à manquer de jus. Il ne joue que 15 minutes par match, pour 4,6 points (33% aux tirs et 27% à trois points), 1,9 rebond et 0,9 passe décisive par match.

Via The Score.